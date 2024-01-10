Genci-yaşlısı İŞKUR kapısında

İŞKUR’a kayıtlı 15-34 yaş arası işsizlerin yüzde 33’ü bir yıldan uzun süredir iş arıyor. 2023’te 60 yaş ve üzeri 8 bin 551 kişi işe yerleştirildi. Ocak-Kasım döneminde 60 yaş üzeri 6 bin 800 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Havva GÜMÜŞKAYA

Yoksulluğun derinleştiği ülkede iş kuyruklarında her yaştan yurttaşlar bulunuyor. En yaygın iş arama kanalı İŞKUR’un verilerine göre, 2023’te kuruma kayıtlı 2 milyon 420 bin 451 kişi iş ararken 1 milyon 237 bin kişi de kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2022’ye kıyasla yüzde 20 oranında azaldı.

Ancak kuruma iş için kayıt yaptıranların eğitim düzeyine ve yaş aralıkları, işsizliğin giderek derinleştiğini gözler önüne serdi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 25’i en az önlisans mezunu, üniversiteli işsizlerden oluştu. 2022’de bu oran yüzde 24 seviyesinde bulunuyordu.

Üniversite mezunları iş bulmakta zorluk yaşarken kuruma kayıtlı işsizlerin yarından fazlasını 20-34 yaş arasındaki gençler oluşturdu. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 1 milyon 382 bini, 15-34 yaş grubundaki gençler oldu. Bu yaş grubundaki işsizler kuruma kayıtlı işsizlerin yüzde 57’sini oluşturdu. İŞKUR verilerine göre, 15-34 yaş arasındaki işsizlerin yüzde 33’ü 1 yıldan uzun süredir iş arıyor.

EMEKLİ AYLIĞI YERİNE İŞSİZLİK MAAŞI

Sefalet ücreti olarak nitelendirilen emekli aylıkları ile geçinemeyen emekliler çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Bu da emeklilik çağına gelmiş yurttaşların İŞKUR sırasına girmesine neden oldu. 2023’te işe yerleştirilenlerden yalnızca 8 bin 551’i 60 yaş üzerindekiler oldu. Ocak-Aralık döneminde 65 yaş üzerindeki bin 942 kişi İŞKUR aracılığıyla çalışmaya başladı.

İşe yerleştirilenler içerisinde çok küçük bir orana sahip 60 yaş üstü yurttaşların iş bulması kolay olmuyor. Kurumun verilerine göre Aralık itibarıyla 60 yaşın üzerinde 28 bin 496 kişi iş arıyor. Bir yıldan uzun süredir iş arayan 5 bin 130 kişi 60-64 yaş arasında, bin 800 kişi ise 65 yaş ve üzerinde kişilerden oluşuyor.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekti. Ocak-Kasım döneminde 60 yaş üzeri 6 bin 800 kişi işsizlik ödeneğine başvururken bunların yalnızca 3 bin 857’si ödenekten faydalanabildi.