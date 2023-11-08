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Gençler Bulgaristan’dan madalyalarla döndü

Spor
  • 08.11.2023 06:00
  • Giriş: 08.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 08.11.2023 08:45
Gençler Bulgaristan’dan madalyalarla döndü
Doğay Ali Günal (Fotoğraf: BirGün)

Haber Merkezi

Bulgaristan’da düzenlenen Sofia Open Short Track Danubia-2 yarışmasında Türk sporcuları büyük başarı elde etti. TOHM ve milli sporcu Yusuf Miraç Uludağ, Gençler C kategorisinde 5 birincilik elde ederek altın madalya kazandı. İlyas Karadağ ise Junior D Boys kategorisinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Derya Karadağ ise Junior C Girls kategorisinde 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Junior E Boys kategorisinde ise Doğay Ali Günal, Avrupa 1’inciliği elde ederek altın madalya kazandı.

3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Bulgaristan’da yapılan ve 7 ülkeden 107 sporcu katılan Sofia Open Short track Danubia-2 yarışmasında sporcularımız madalyaları topladı.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Danubia Serisi 2 yarışmasında ülkemizi temsil eden TOHM ve milli sporcu Yusuf Miraç Uludağ’dan rekor başarı geldi. Toplam 9 ülkenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Gençler C kategorisinde, mücadele eden ve son 3 yılın Türkiye şampiyonu milli sporcu Y. Miraç Uludağ madalyalarla dönüyor. Uludağ toplamda aldığı puanlarla altın madalya kazandı.

Diğer bir TOHM ve milli sporcumuz İlyas Karadağ, Junior D boys kategorisinde 1000 metre 1 birinci, 777 metre birinci, 500 metre ikinci, 2000 metre bayrak yarışmasında birinci olarak 3 altın madalya ve bir bronz madalya kazandı.

Aynı turnuvada Derya Karadağ Junior C girls kategorisinde 1500 metre ikinci, 500 metre ikinci 1000 metre penaltı, 2000 metre bayrak yarışında birinci olarak 2 gümüş ve bir altın madalya kazandı.

Junior E Boys kategorisinde yarışan Doğay Ali Günal’da 777 metre birinci, 333 metre birinci ve 500 metrede birincilik alarak toplandığı puanlarla altın madalya kazandı.

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