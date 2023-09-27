Gençler öğün atlayarak yaşıyor

Ekonomi Servisi

Üniversite öğrencileri yalnızca barınma kriziyle değil, yoksulluk sınırıyla da baş etmeye çalışıyor. 13 bin öğrenciyle gerçekleştirilen araştırma, öğrencilerin yaklaşık yüzde 60’ının göreli yoksulluk sınırının altında, öğün atlayarak yaşadıklarını ortaya koydu. Raporda, üniversite öğrencilerinin okullarını dondurmayı düşündükleri, barınma, eğitim, beslenme gibi temel haklarının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Koordinatörlüğünü Hacer Foggo’nun yaptığı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, “Genç Yoksulluğu Dosyası” hazırladı. Gençlerin, yoksullukla mücadele ettiği vurgulanan raporda, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında eğitim hakkını kullanmak isteyen her gencimiz ilköğretimden üniversiteye kadar aşması gereken engellerle karşı karşıya” denildi.

YEMEK MASRAFI BİN 275 TL

Türkiye’de gençlerin en önemli sorunlarından birisinin beslenmeye erişim olduğu belirtilen rapora göre, devlet üniversitelerinde yemek ücretleri yüzde 75 ile 80 arasında artış gösterdi. Raporda, yemek ücretlerinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs veya kredi miktarlarından fazla olduğu vurgulandı. Verilere göre; KYK burs ve kredi miktarları 1250 TL iken üç öğün okul yemekhanesinden beslenen bir üniversite öğrencisinin aylık yemek masrafı 1275 TL.

Raporda, öğrencilerle yapılan bir araştırmaya atıf yapılırken şu ifadelere yer verildi: "13 bin 085 öğrenciyle yapılmış geniş kapsamlı bir araştırmaya göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 60'ının göreli yoksulluk sınırının altında olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerin; balık, tavuk, et gibi beslenme açısından önemli olan gıdalara ulaşmakta zorlandıkları, haftada en az ise birkaç gün öğün atladıkları ortaya konmuştur.” Raporda öğrencilerin ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Boğaziçi üniversitesinde ankete katılan öğrencilerin yüzde 88’i yurtta konaklama hakkı elde edemedi. Bununla beraber; aynı üniversitenin yurt hakkı kazanamayan öğrencilerinden yüzde 52’si ev kiralayamayacak durumda olduğunu belirtti. Ankara’da yoğunlukla ODTÜ’lü öğrencilerin yaşadığı 100. Yıl mahallesinde ev kiraları yüzde 151,4 oranında arttı. Raporda, KYK yurdunda kalan bir öğrencinin en ucuz KYK odasında kaldıktan sonra elinde kalan paranın 905 TL olduğu belirtildi.

YÜZDE 63’Ü GİTMEK İSTİYOR

Raporda; Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin 2023 Gençlik Araştırması verilerine de yer verildi. Verilere göre; Türkiye’de kendisini mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 17,3. Gençlerin yüzde 30’u ise kendini mutsuz hissediyor. Bununla beraber; gençlerin yüzde 63’ü başka bir ülkede yaşamak isterken, yüzde 71’i kamu pozisyonları için işe alım sürecinde nitelik ve liyakatin yeterince dikkate alınmadığını düşünüyor. Rahat bir hayat sürebilmek için gençlerin en az toplam gelir beklentisi, yüzde 39,3 oranıyla 9 bin – 18 bin TL iken yüzde 45,2 oranıyla 18 bin TL ve üstü olarak kaydedildi. Bununla beraber; rapor verilerine göre, gençlerin yaşadığı en büyük sorunlar enflasyon, işsizlik, kira yüksekliği ve sokaklardaki şiddet olarak sıralandı.

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YEMEK ÜCRETİNE YÜZDE 200 ZAM

Ege Üniversitesi’nde 6,5 TL olan yemek ücretinin yüzde 200’ü aşan zamla 20 TL’ye çıkarılmasının ardından bir zam haberi de Dokuz Eylül Üniversitesi’nden geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçen yıl günlük 5,80 TL olan yemek ücreti bu yıl yüzde 200'e varan oranda zam yapılarak 17 TL oldu. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, yemek ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, “Krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek” diyerek zamlara tepki gösterdi.