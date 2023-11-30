Gençlerin içindeki sanat aşkı tiyatroyla buluşacak

Kültür Sanat Servisi

Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunan Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği tarafından başlatılan 'İçimde Sanat Var' projesi ile gençleri tiyatroyla buluşturuyor.

18-30 yaş aralığındaki daha önce tiyatro deneyimi yaşamamış gençler, 8 Kasım - 15 Ocak tarihleri arasında tiyatroyla tanışıyor. Projenin ilk aşamasında, tiyatro pratiğinin beden-zihin bütünlüğü ilkesinden ilham alarak; beslenme, spor, psikoloji gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek.