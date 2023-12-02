George Floyd'un katilini 22 kez bıçaklamıştı: 1 aydır planladığı ortaya çıktı

George Floyd’u herkesin önünde boğarak öldüren polis Derek Chauvin'i 22 kez bıçaklayan mahkum John Turscak'ın bir çete mensubu olduğu ve saldırıyı 1 aydır planladığı ortaya çıktı. Öte yandan bıçaklı saldırının ardından hastaneye kaldırılan Chauvin'in sağ kurtulduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde arabadan indirdiği siyah ABD vatandaşı George Floyd'u, boynuna dizleriyle bastırarak öldüren polis Derek Chauvin'i cezaevinde bıçaklayan mahkum John Turscak'ın bir çete mensubu olduğu ve saldırıyı 1 aydır planladığı ortaya çıktı.

Cinayete teşebbüsle suçlanan ve eski bir Meksika Mafya çetesi mensubu olan Turscak'ın polis Chauvin'i öğle yemeğinde hapishanenin kütüphanesinde hedef aldığı iddia ediliyor.

Turscak ise Chauvin'i 'yüksek profilli bir mahkum' olması nedeniyle yaklaşık bir aydır öldürmeyi düşündüğünü söyledi.

Los Angeles Times’ta yer alan habere göre Turscak, FBI muhbiri olarak çalıştığı sırada suç işlediğini itiraf etmesinin ardından 2001’de 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan 22 kez bıçaklanan Chauvin saldırıdan sağ kurtuldu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minneapolis kentinde arabadan indirdiği siyah ABD vatandaşı George Floyd'u, boynuna dizleriyle bastırarak öldüren polis Derek Chauvin, Arizona'daki orta güvenlikli federal cezaevinde başka bir mahkum John Turscak tarafından bıçaklanmış, durumunun ağır olduğu söylenmişti.