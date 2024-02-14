Gerçek sorumlular yargılansın

Emek Servisi

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Duruşma öncesi Aileler, adliye önünde basın açıklaması yaparak “Gerçek sorumlular yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı” çağrısını yineledi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da şöyle konuştu: “Soma’da, Ermenek’te etkin bir soruşturma, yargılama yapılsaydı, sorumlular kim olursa olsun, yargı önüne çıkartılarak o facianın hesabı sormuş olunsaydı, bugün belki de hiçbirimiz burada 43 maden şehidimiz için bir arada bulunmayacaktık. Belki de Amasra faciası yaşanmayacaktı. Eğer önlenebilecek, öngörülmüş bir facia, göz göre göre gelmişse bunun adı kaza değildir. Bu bir cinayettir.” Davanın ise Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki altıncı duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tanık ifadeleriyle devam eden, 6. duruşmada olay anında Zonguldak’tan madene gelen 13 cankurtaran dinlendi.