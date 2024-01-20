Gerçek yüzleri ortaya çıktı

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Federal Meclis'in en büyük partisi olan Alman Sosyal Demokratları'nın (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, aşırı sağcı Alternatif für Deutschland'ın (AfD) liderini "koyun postuna bürünmüş kurt" olmakla suçladı. AfD’nin gizli toplantısına ve aşırı sağa karşı protestolar ise 6’ncı gününde aralıksız sürerken, aşırı sağa karşı Federal Parlamento’da olağanüstü tartışma düzenlendi.

AfD üyeleriyle birlikte aşırı sağcı isimlerin kasım ayında Potsdam'da gerçekleştirdiği ve göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planlarının tartışıldığı toplantıya ilişkin "demokrasiyi güçlendirme" konulu tartışmada konuşan Klingbeil, AfD lideri ve parlamento başkanı Alice Weidel'i, partiye karşı bir "karalama kampanyası" yürütüldüğünü iddia ettiği "gözleri yaşlı" açıklamasına dikkat çekti. Klingbeil, "AfD'nin gerçek yüzü açıkça ortaya çıkıyor" dedi. Klingbeil, araştırmacı gazetecilik bürosu Correctiv'in toplantı raporlarının "Tartıştılan ve planlanan şeyler hakkında sadece küçük bir fikir verdiğini" belirtti.

Başbakan Olaf Scholz, toplantının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini söylerken İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birliği'ni aşırı sağdan uzaklaşmaya çağırdı. Öte yandan AfD’nin benzer toplantıları 2021 sonbaharından bu yana 6 kez gerçekleştirdiği iddia edildi.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Suçlamaları reddeden AfD’li vekiller tepki gösterdi. AfD Grubu Başkanı Bernd Baumann, "iş dünyası ve serbest meslek sahibi kişilerin düzenli olarak buluşup fikir alışverişinde bulunduğu bir yuvarlak masa toplantısı" olarak nitelendirdiği toplantının “iktidar tarafından karalandığını” söyledi. AfD'nin "sığınma talepleri reddedilenler" gibi kişilerin sınır dışı edilmesi yönündeki çağrılarının yalnızca "Anayasa’nın uygulanması" olduğunu belirten Baumann, “kurallara uymayanın hükümet olduğunu” iddia etti. Hükümet partilerinin özellikle Saksonya eyaletinde yüzde 5’lik barajı geçememe ihtimali olduğuna dikkat çeken Baumann, “Rüzgar dönüyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de AfD Almanya için geliyor” dedi.

Ülke çapında yayımlanan anketler ise, AfD'nin yaşananlara rağmen ikinci en güçlü siyasi parti olarak kaldığını gösterdi. AfD yüzde 21 oy alırken, CDU/CSU ittifakı yüzde 30 oy aldı. Son federal seçimde Federal Meclis'in en büyük partisi olarak ortaya çıkan SPD yüzde 15 oy alırken, iki koalisyon ortağı Yeşiller ve iş dünyası yanlısı Hür Demokrat Parti sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 4 oy aldı.