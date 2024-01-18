Faşizme karşı meydanlar doldu

Dış Haberler

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) gizli bir toplantıda ülkede yaşayan milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planı yaptığının ortaya çıkmasının ardından aşırı sağa karşı kitlesel gösteriler sürüyor. Berlin ve Leipzig’deki protestoların ardından Köln’de “Irkçılığa karşı ittifak” sloganıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Alana sığmayan kitle sık sık “Köln AfD’den nefret ediyor”, “AfD yasaklansın”, “Faşizme geçit yok”, “Yaşasın uluslararası dayanışma” şeklinde sloganlar atıldı. AfD’nin faşist bir parti olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, hükümete bu partinin yasaklanması için derhal harekete geçme çağrısında bulundular. Öte yandan Köln’de Pazar günü on binlerin katılımıyla faşizme karşı büyük bir miting düzenlenecek.