Gerekçe gösterilen iddialar sekiz sene öncesine ait

Haber Merkezi

IŞİD'in Kobani’ye saldırısının ardından meydana gelen 6-8 Ekim 2014 tarihli protestolar nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 isim hakkında açılan dava sürüyor.

Kamuoyunda "Kobani Davası" olarak bilinen davanın 34’üncü duruşmasının 1’nci periyodu bugün Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sincan Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçiler duruşmada hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından ilk olarak tutuklu yargılanan siyasetçi Ali Ürküt, esas hakkındaki savunmasını yaptı. 5 bin 268 sayfalık mütalaayı ve Kobani Davası'nı "kalabalık dosya" olarak tanımlayan Ürküt, “Bu dava mükerrer bir davadır. Üç yıldır tutukluluk gerekçesi olan iddialar sekiz yıl önce önüme gelmişti. O tarihte sunulan iddialarda ne bir tanık vardı ne de bir örgütle bağdaştırma durumu söz konusuydu” dedi.