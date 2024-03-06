Gerici eğitim travma yarattı

Hatay’da bulunan 100. Yıl İlkokulu’nda bir öğretmen sınıfı adeta camiye çevirdi. Sınıfta dini etkinlikler düzenlenirken zebani, şeytan gibi korku içeren dini kavramlardan etkilenen bir öğrenci kâbus görmeye başladı.

Deniz GÜNGÖR

İktidarın eğitimi dinselleştirme politikalarına karşı tepkiler sürerken Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu’nda bir sınıf öğretmenin dini etkinlikler düzenlediği ortaya çıktı. Söz konusu öğretmen, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine cuma duaları okuttu ve salavat getirtti. Öğretmen, öğrencilerin salavat getirdiği videoları ise velilere gönderdi.

Sınıf öğretmeni tarafından işlenen derslerde ise öğrencilere, şeytan, zebani, cin ve kıyamet gibi dini korku içeren dini kavramlardan bahsettiği iddia edildi. Derslerde, dinde yer alan ödül-ceza kavramlarının işlendiği ileri sürüldü. Öğrencilerinden birinin ise söz konusu korku içeren kavramlardan etkilendiği, geceleri kâbus gördüğü öğrenildi.

TRAVMA OLUŞTURABİLİR

Çocukların soyut kavramları öğrenmelerinin 10 yaş ve üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Psikiyatrist Şahut Duran, “Erişkinlikte yaşanan psikolojik sorunların kökenine indiğimizde bu tarz kültürel veya dini içerikli detaylar karşımıza çıkabiliyor. Obsesif Kompulsif Bozukluk, kaygı bozuklukların gibi psikolojik sorunların kökeninde çocukluktaki yanlış inançlar ve yanlış öğretiler nedeniyle daha çok pekiştiğini ve böyle bir rahatsızlığı yarattığını biliyoruz” dedi. İlkokul çağındaki çocuklarda henüz soyut düşüncenin oluşmadığını ifade eden Duran, dinin öğretildiği esnada korku yaratılmasının travma yaratabileceğini söyledi. Duran, “Soyut düşünce henüz tam gelişmemişken zebani, cezalandırılma gibi kavramların sürekli bir suçluluk duygusu yaratması gibi sonuçları olabiliyor. Bu nedenle buna yönelik o yaşlarda uyku bozuklukları, kâbus bozuklukları meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı. Çocuklarda okuldan soğuma gibi sorunların da yaşanabileceğini söyleyen Duran şöyle özetledi: “Aynı zamanda arkadaş ilişkilerinde de sorunlar yaratabiliyor. Erişkinlikte de yanında gelişen diğer problemlerle birlikte bunlarla baş edilememesi durumunda psikiyatrik rahatsızlıklara neden olabilir.” Duran, çocuklara yönelik eğitimlerin gelişimlerine paralel olarak yapılması gerektiğini aktardı. Duran son olarak şunları söyledi: “Dini içerikli kavramları çocukların soyut düşüncesinin geliştiği dönemlere bırakılması doğru olur. Aksi taktirde erken yaşta bunun uygulanması travma yaratabilir.”