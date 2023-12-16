Gerici Yeniden Refah’tan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Haber Merkezi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayından sonra açtığı çalışma ofisinde Yeniden Refah Partili (YRP) 3 milletvekilini ağırladı.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmt Aşıla, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Konya Milletvekili Ali Yüksel’in gerçeleştirdiği ziyaret Kılıçdaroğlu’nun İletişim Ofisi tarafından paylaşıldı.Ziyarete ilişkin paylaşımda, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi. Görüşmede yer alan ve çok eşliliği savunan açıklamalarıyla bilinen Ali Yüksel ise dikkat çekti.