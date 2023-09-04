Gericiler dur durak bilmiyor

Gerici faaliyetler tam gaz devam ediyor. Voleybolcu Karakurt’a sosyal medyadan başlatılan linç kampanyası sürerken Diyanet ve MEB’ten skandal çıkışlar yapılıyor.

Politika Servisi

AKP ve tarikatlar eliyle her alanda artan gerici kuşatma tam gaz devam ediyor. Okullarda karma eğitimin hedef alınmasından imam atanmasına, sokakta içki yasaklarından Cuma gününün tatil olması tartışmalarına her alan bir grup azınlığın yaşam tarzı ve taleplerine göre yeniden inşa edilmeye çalışılıyor.

EBRAR KARAKURT HEDEFTE:

Ulusal Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Kararkurt’a yönelik sosyal medyadan başlayan linç dün Sırbistan ile oynanan Avrupa Şampiyonluğu karşılaşması öncesi de devam etti. Pek çok AKP’li siyasi ve trol, Ebrar’ın takımdan kovulması, kadro dışı bırakılmasını talep etti. Ebrar’ın LGBTİ kimliğinden ve kendisine sosyal medyadan saldırıdan ‘Abdulhamid’ isimli şahsa verdiği, ‘Boş yapma’ yanıtının ardından harekete geçen yandaşlar, Ebrar Karakurt’a karşı organize bir linç kampanyası başlattı. Bazı yandaşların ulusal takım karşısında Sırbistan’ı destekledikleri görüldü. Tarikata yakın kimi yandaşların ise kadın voleybol takımının üniformalarını da hedef aldı.

TAKSİM’E İZİN YOK:

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı final maçının, Taksim Meydanı’nda dev ekrandan ücretsiz olarak yayınlanmasına izin çıkmadı. Valilikten yapılan açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır” denildi.

KARMA EĞİTİM FETVASI:

Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “kız okulları” açıklamasının ardından başlayan tartışma da sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, karma eğitime ilişkin yöneltilen soruya, “İslam’ın öngördüğü mahremiyet ve tesettür gibi dini hassasiyetlere riayet edilerek erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ortamda eğitim görmesi mümkündür” yanıtını verdi. Fetvada, “Müslüman erkek ve kadınların mahremiyet ve tesettür kurallarına riayet etmesi dini bir gerekliliktir” denildi. Gerici STK’lar ‘karma eğitim’in kaldırılması için imza kampanyası başlatmıştı. Son olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilir” demişti.

YİNE İMAM HATİPLERİ ÖVDÜ:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını, alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunma zamanının geldiğini savundu. Bakan Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, bir imam hatipli olarak, imam hatip camiasına gönül verenlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmam hatip okullarını dünyaya alternatif bir model olarak sunmak için kararlı olduklarını söyleyen Bakan Tekin "Bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi” dedi.

ŞEYHİN 12 MİLYONLUK ARACI:

Menzil Tarikatı lideri Abdülbaki Erol’ün ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan ve yeni şeyh unvanını alan Muhammed Saki Erol’un bir ziyareti sosyal medyada gündem oldu. Muhammed Saki Erol’un dernek binası ziyaretlerini 12 milyon TL değerindeki lüks aracıyla yapması sosyal medyada tepki görürken, müritleri şeyhi, aracına güller atarak karşıladı.