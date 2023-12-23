Gericiliğe karşı ortak mücadele

Eğitim-Sen’in Genel Kurulu Ankara’da başladı. Yapılan konuşmalarda Milli Eğitim Bakanı Tekin’in uygulamaları eleştirilerek mücadele çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 12. Olağan Genel Kurulu Ankara’da başladı. Eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümü için ortak mücadelenin öneminin vurgulandığı genel kurulda, eğitimde gericileşmeye karşı da mücadele hattı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalara değinerek, “Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek sağlamadığı için, eğitim emekçilerinin yoksullaşmasını engellemediği için dinselleştirmeyi öne sürüyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağlar, “Tarikat ve cemaatlerin, çocukların dağa çıkmasını engelleyen sivil toplum örgütü olarak görülmesi ve protokollerin devam edeceğine yönelik beyanlar kabul edilemez” diye konuştu.

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise yaptığı konuşmada AKP’nin 21 yıllık iktidarı süresince yeni bir rejim inşa ettiğini söyledi. Tombul, “Rejimin temel dinamikleri laiklik karşıtı hareketler, işsizlik, yoksulluk, emekçi halkın açlığa mahkûm eden ekonomik problem, baskıcı otorite ve düzen. Önümüzdeki dönem Eğitim Sen emekçilerinin gericiliğe ve kamu hizmetlerinin ticarileşmesine karşı sürdüreceği mücadele bir yanıyla da diğer tüm muhalefet kesimleriyle ortaklaştırılacak bir mücadeledir. Birlikte mücadele edeceğimize inanıyoruz.” Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk de binlerce öğretmenin atamasının yapılmadığını vurgulayarak, “Bu anlayışın eğitime yapacağı hiçbir katkı yoktur” dedi.