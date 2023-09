Geriye boş arsalar kaldı

Hatay’da enkazların kaldırılmasıyla geriye boş arsalar kaldı. Kâr hırsıyla hareket edenler ve iktidar hırsıyla buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu, binlercesinin ise geçmişini ve geleceğini yok etti.

Deniz GÜNGÖR

İHA’nın dün Hatay’ın Emek ve Cebrail Mahallesi’nden geçtiği fotoğraflar, sorumsuzluğun, kâr hırsının nelere yol açtığını bir kez daha gösterdi. Maraş depremiyle yıkılan Hatay’da depremde yıkılan ya da hasar alan binaların enkazının kaldırılmasıyla geriye bomboş arsalar kaldı. Apartmanların yükseldiği, çocukların oynadığı, gençlerin şakalaştığı Cumhuriyet Caddesi’ne çıkan sokakların geride izi bile yok.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı BirGün’e yaptığı açıklamada deprem öncesi 10 ile 15 bin kişinin mahallede yaşadığını söyledi. Bugün onlardan sadece 5’i yabancı uyruklu 20 ailenin kaldığını aktaran Sarı, şunları söyledi: “3 yıl önce muhtar seçildim. Göreve geldiğimde 5 bin 337 seçmen vardı. Mahallemizden Suriye’den gelenler de yaşıyordu. Kayıtsız da çok olduğu için kaç kişinin yaşadığını bilmiyorum. Ama 1.500’e yakın can kaybı oldu mahallemizde. Büyük bölümü çadır kent ve konteynerde ya da göç etti.’’

YENİ BİNALAR DA YIKILDI

Muhtar Sarı, yeni yapılmış çok katlı binaların yıkıldığını belirterek “En büyük sorunun eksik mühendislik olduğunu söylediler. Şu an sağlam raporu verilen 443 binamız var. Sokakları tanıma imkanımız yok. Yüzde 75’i kaldırıldı enkazın. Bazı binaların enkazı kaldırılmadığı için yeni bina inşası da yapılamıyor’’ dedi. Kendi oturduğu konutun da yıkıldığını aktaran Celal Sarı, “Şimdi ailemle muhtarlığın hemen yanında bir konteynerde yaşıyorum. Bölgede su ihtiyacımız halen devam ediyor. Yeni binaların bir an önce yapılması bekleniyor’’ diye özetledi durumu. Emek Mahallesi’nin eski muhtarı Mehmet Canbaz’ın da eşi olan Nebile Canbaz, 1979’dan 2021’e dek Emek Mahallesi’nde yaşamış. Dört çocuğu orada dünyaya gelen Canbaz, “Depremden iki yıl önce çıkmıştık. Kendi evimizi kiraya verdik Suriyeli bir aileye. Neyse onlar sağ salim kurtuldu. Ama mahallemizden geriye bir şey kalmadı. Şimdi Serinyol’daki yaşıyoruz kirada. Mahalleyi gidip görmek istemiyorum. Çünkü içim dayanmıyor. Geçmişimizi ait her şey silinip gitti’’ dedi.