Getir, Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını açıkladı

Getir, gelirlerinin yüzde 7’sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını duyurdu.

Hızlı teslimat şirketi Getir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarından çıkacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek.

Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını açıkladı.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'de kullanacak.

Şirketin geçtiğimiz günlerde Almanya’da bin 800 çalışanının işine son verdiği ortaya çıkmıştı.