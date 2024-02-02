Gezeravcı, uzaya veda ediyor: Bu bir başlangıç noktasıydı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil." dedi.

Bilim 02.02.2024 18:13 Giriş: 02.02.2024 18:13

Güncelleme: 02.02.2024 18:21 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi. Axiom Space Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı. Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi. Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Ax-3 ekibinin yarın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.