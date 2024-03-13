Gezici, Balıkesir anketini açıkladı

Gezici Araştırma’nın Balıkesir anketine göre CHP’nin adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi AKP’li Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde.

Gezici Araştırma, şirketi Balıkesir genelinde düzenlendiği yerel seçim anketini açıkladı.

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle 8 bin 124 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre CHP adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde.

Buna göre adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:

CHP adayı Ahmet Akın: Yüzde 47,2

AKP ve MHP’nin ortak adayı Yücel Yılmaz: Yüzde 42,1

İYİ Parti adayı Turhan Çömez: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi adayı Tanju Akçe: Yüzde 3,2

Zafer Partisi adayı Mutlu Aksoy: Yüzde 1,4

DEM Parti adayı Mehmet Rauf Kocaman: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 1,6