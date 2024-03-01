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Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 5. sezonunun ilk bölümünün tanıtım videosu yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 01.03.2024 13:01
  • Giriş: 01.03.2024 13:01
  • Güncelleme: 01.03.2024 13:13
Kaynak: Haber Merkezi
Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 5. sezonunun ilk bölümü 8 Mart'ta yayınlanacak.

Yeni bölümün isminin 'Sinek' olacağı belirtilirken Exxen'in sosyal medya hesabından bölüm tanıtımı yayınlandı.

Gibi'nin 4'üncü sezonu Mayıs 2023'te yayınlanmıştı.

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