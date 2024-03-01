Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman
Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 5. sezonunun ilk bölümünün tanıtım videosu yayınlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 5. sezonunun ilk bölümü 8 Mart'ta yayınlanacak.
Yeni bölümün isminin 'Sinek' olacağı belirtilirken Exxen'in sosyal medya hesabından bölüm tanıtımı yayınlandı.
Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen… pic.twitter.com/8G2Cr6S09M— Exxen (@exxentr) March 1, 2024
Gibi'nin 4'üncü sezonu Mayıs 2023'te yayınlanmıştı.