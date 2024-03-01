Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 5. sezonunun ilk bölümü 8 Mart'ta yayınlanacak.

Yeni bölümün isminin 'Sinek' olacağı belirtilirken Exxen'in sosyal medya hesabından bölüm tanıtımı yayınlandı.

Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen… pic.twitter.com/8G2Cr6S09M