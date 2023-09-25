'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi serbest bırakıldı

Türkiye’deki sağlıksız ürünleri paylaşmasıyla tanınan 'Gıda Dedektifi isimli sayfanın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Özsoy ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyafa gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada davanın taraflarına tebliğ edilmediği iddia edildi.

Sayfanın paylaşımı şu şekilde:

“Bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz. #gıdadedektifi"

Bir firmanın açtığı "hukuk" davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır.

Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz.#gıdadedektifi — Gıda Dedektifi (@gidadedektifi_) September 25, 2023

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Gıda Dedektifi hesabından yapılan açıklamada, Musa Özsoy'un ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.