Lokantadaki tatlı kavgasında gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lokantada tatlı yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 14 kişiden 2'si, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lokantada tatlı yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 14 kişiden 2'si, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kavga, 23 Eylül Cumartesi günü Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir lokantada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygun fiyatlı yemek satışı yapan lokantada uzun kuyruktan dolayı gerginlik yaşandı. Yoğun olarak dar gelirli vatandaşların tercih ettiği restoranda yemek yiyen bir grup, aldıkları tatlıyı yemekleri bitince değiştirmek istediklerini belirtti. Lokanta çalışanları hijyen gerekçesi ile tatlıyı değiştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek lokantanın dışına taştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Kavgaya karışan ve darp edilen şahısların yakınları, ifade vermek için karakola giden şahısları karakol önünde bekledi. Karakol çıkışı karşılaşan taraflar, karakolun önünde kesici aletler ve sokakta ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlatarak kavga etmeye başladı. Kavgada sokak adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Ekipler, darp edilen şahısları ekip otolarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İki kavgaya karışan ve hastanede tedavileri devam eden 18 yaş altı 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi, Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık makamından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 8 kişiden M.S.Y. ve O.Ö. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, M.K, S.K, B.B, Z.D. hakkında ev hapsi kararı verildi. Z.Y. ve M.C.K. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavileri devam eden 3 şüphelinin de tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.