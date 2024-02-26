'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi yeniden gözaltına alındı

Gıda sektörüne ilişkin paylaşımlarıyla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, iddiaya göre Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada gıda sektöründeki ürünleri inceleyerek içerikleriyle ilgili paylaşımlar yapan 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, gözaltına alındı.

MURAT ÜLKER’DEN SUÇ DUYURUSU

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır.

Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir. pic.twitter.com/SUJo0C58cM — Gıda Dedektifi (@gidadedektifiTR) February 26, 2024

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Musa Özsoy'un, bir firmanın açtığı dava üzerine daha öncede gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından yapılan açıklamada ise, 'Gıda Dedektifi' hesabı tarafından yapılan açıklamada, "Ülker hesabımıza yönelik baskısını artırmaya çalışmakta, ürünlerini iyileştireceği parayı davalara ve avukatlara dökmektedir" ifadelerine yer vermişti.