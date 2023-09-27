Gıda Dedektifi: Ülker, hesabımıza yönelik baskısını artırmaya çalışıyor

Gıda sektörüne ilişkin paylaşımlarıyla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy'un, bir firmanın açtığı dava üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından açıklama yapıldı. 'Gıda Dedektifi' hesabı tarafından yapılan açıklamada, "Ülker hesabımıza yönelik baskısını artırmaya çalışmakta, ürünlerini iyileştireceği parayı davalara ve avukatlara dökmektedir" denildi.

Sosyal medyada gıda sektöründeki ürünleri inceleyerek içerikleriyle ilgili paylaşımlar yapan 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Özsoy ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını duyurdu.

Gözaltı sürecine ilişkin 'Gıda Dedektifi' hesabı tarafından yapılan açıklamada, "Ülker hesabımıza yönelik baskısını artırmaya çalışmakta, ürünlerini iyileştireceği parayı davalara ve avukatlara dökmektedir" denildi.

“Bir firmanın açtığı “hukuk” davası üzerine hesap sahibimiz Musa Özsoy İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır. Bir hukuk davasından gözaltı yapılması ve dava tarafımıza tebliğ bile edilmeden arama kararı çıkarılmasının takdirini size bırakıyoruz." paylaşımı ile karar kendilerine tebliğ edilmeden havalimanında gözaltı yapıldığı duyurulan hesaptan, serbest bırakıldıktan sonra şu açıklama yapıldı:

"Dün yaşanan gözaltı süreci boyunca hesabımıza destek olan herkese teşekkür ederiz. Diğer yandan bu süreçte görevlerini yapan polis memurlarına, değerli savcımıza da teşekkürlerimizi sunarız.



Bir firmanın mesnetsiz iddialarıyla hepsi saatlerce uğraşmak zorunda kalıyorlar.

Söz konusu girişimler Gıda Dedektifi'ni yıldırmaya yöneliktir. 2018'den bu yana yaptığı yayınlarda her zaman somut veriler üzerinden tespitler yapan hesabımız, bugüne kadar hiçbir ürünü kötülememiş, hiçbir markayı karalamamıştır. Yayınlarımızda öneride de bulunulmamaktadır.

Fakat yayınlarımızdan rahatsız olan Ülker firması son birkaç yıldır hesabımıza yönelik baskısını arttırmaya çalışmaktadır. Firmanın hesabımızdaki tüm Ülker paylaşımlarını yayından kaldırmaya yönelik daha önceki "yürütmeyi durdurma" girişimi mahkemeden dönmüştü."

"ÜLKER AVUKATLARI HÜKÜMLERİ KENDİLERİ VERİYOR"



'Gıda Dedektifi', Ülker firmasının algı yarattığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Ülker'in 2021 yılından bu yana İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aleyhimize açtığı dava sürmektedir. Ülker avukatları bu davada Gıda Dedektifi'ni "suç işlemeyi alışkanlık haline getiren hesap" olarak nitelemektedir. Yani, hükümleri de kendileri veriyor.

Firmanın iddiaları temelde "marka karalama", "haksız rekabet", "Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet" gibi dayanaksız suçlamalara yöneliktir. Ticari olarak zarar gördüğünü iddia eden firma, ürün içeriklerini iyileştirmek için harcayacağı parayı davalara ve avukatlara dökmektedir.

Dünkü suç duyurusuna konu olan yayında olduğu gibi tüm yayınlarımız etiket verilerine, mevzuat hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu düzenlemelerine dayanarak yapılmaktadır.

Diğer yandan Ülker'in 2021 yılından bu yana İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aleyhimize açtığı dava sürmektedir. Ülker avukatları bu davada Gıda Dedektifi'ni "suç işlemeyi alışkanlık haline getiren hesap" olarak nitelemektedir.

Yani, hükümleri de kendileri veriyor. — Gıda Dedektifi (@gidadedektifi_) September 26, 2023

Soyut verilerle değil, Somut gerçeklerle yayın yapmaktayız.

Bu ve benzeri firmalar sözde uzmanları satın alıp, eskimiş reklamcılarıyla ekran karşına geçerek Gıda Dedektifi'ne algı yapmaya uğraşırken; biz topluma faydalı uygulamalar geliştirmeye, Türkiye'nin en iyi gıda mühendislerinin danışmanlığında yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle Gıda Dedektifi olarak yayınlarımıza yılmadan devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Araştırmacı kimliğimizle basın yayıncılığı değerleri çerçevesinde market raflarındaki ürünlerin içeriklerini ve az bilinen gerçekleri duyurmayı sürdüreceğiz. "