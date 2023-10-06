Gıda fiyatları dünyada sabit kalırken Türkiye'de aralıksız artıyor

FAO raporuna göre, küresel gıda fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu. Verilere göre gıda fiyatları Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerilemiş oldu. Türkiye'de yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükselmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et endekslerindeki düşüşlerin şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle eylülde hemen hemen sabit kaldığını duyurdu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerileyen endeks, savaşla 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

Türkiye'de gıda fiyatları 36 aydır aralıksız zamlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Ekim'de açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükseldi.

Türk-İş'in eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre ise Ocak 2021'den Eylül 2023'e kadar geçen sürede gıda enflasyonu aylık yüzde 9,31 olurken aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı.