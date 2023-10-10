Gıdaya ulaşmak artık kolay değil

Gıda fiyatları iklim krizi, savaş ve ekonomik krizler nedeniyle artmaya devam ediyor. Dünya Bankası’nın son verilerine göre yoksul ülkelerde artış daha da vahim. Türkiye ise gıda enflasyonunda 4’üncü sırada.

Havva GÜMÜŞKAYA

Dünya Bankası’nın Gıda Güvenliği raporunun son verileri, emtia fiyatlarında son 9 aydır süren düşüşe rağmen gıda fiyatlarının düşmediğini ortaya koydu.

Özellikle düşük gelirli ülkelerde gıda fiyatları inmedi. Dünya Bankası’nın Gıda Güvenliği raporuna göre, Ocak 2021 ile karşılaştırıldığında mısır fiyatları yüzde 7, buğday fiyatları ise yüzde 10 düştü. Ancak son gıda enflasyonu verilerine göre birçok düşük ve orta gelirli ülkede yüksek enflasyon devam etti. Buna göre düşük gelirli ülkelerin yüzde 52,6'sında, alt-orta gelirli ülkelerin yüzde 86,4'ünde ve üst-orta gelirli ülkelerin yüzde 64,0'ünde enflasyon yüzde 5'in üzerinde seyretti.

Ciddi ekonomik krizin yaşandığı, jeopolitik risklerin ve gerginliklerin yüksek olduğu ülkelerde gıda enflasyonunun yüksek seyrettiği de dikkat çekiyor.

Rapora göre gıda enflasyonunda ilk üç sırası Venezuela, Lübnan ve Arjantin yerleşti. Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı. Yine rapora göre 2019'da yüzde 25,3 olan gıda güvenliği riski 2022'de yüzde 29,6'ya çıktı. ‘Ciddi gıda güvensizliği’nin küresel nüfusun yüzde 11,3'ünü etkilediği kaydedildi. Bu oran, son 4 yılda gıda güvensizliği yaşayanların sayısının 180 milyondan fazla arttığı anlamına geliyor.

Dünya Bankası’nın bölgesel değerlendirmelerine göre “Doğu Afrika'da çatışmalar, zayıf makroekonomik koşullar ve uzun süren ekonomik kriz nedeniyle insani ihtiyaçlar yüksek düzeyde seyrediyor. Aynı raporda Sudan'daki yoğun çatışmaların geçim kaynaklarını ve ticareti sekteye uğrattığı ve 3 milyondan fazla kişiyi yerinden ettiği de hatırlatıldı.

GIDADA ENFLASYON REKORU KIRIYORLAR (%)

Gıda enflasyonunun yüzde 30’dan fazla olduğu 8 ülke şöyle sıralanıyor: