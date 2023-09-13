‘Gılgamış’ ilk kez Türkiye’de

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, bu hafta ‘Gılgamış’ı ilk kez İstanbullu izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 15 ve 16 Eylül akşamlarında DasDas’ta çok dilli sahnelenecek oyunda Daphne Agten ve Layla Önlen rol alıyor.

Mesut Arslan yönetmenliğindeki oyunda seyirciler mekanda oyuncuların peşi sıra dolaşıp hikâyeye eşlik ederken kimi zaman kendilerini oyuncularla birlikte sahnede bulacak. Oyunda ‘Gılgamış Destanı’, bir taraftan iki kadın oyuncu ile seyirciye aktarılırken, oyunda yer alan saydam iki kutu içindeki iki seyirci de aynı hikayeyi, bulundukları yerden tanık oldukları biçimiyle naklen kendi dinleyicilerine anlatıyor.

DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyuracak.