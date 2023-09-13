Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

‘Gılgamış’ ilk kez Türkiye’de

Kültür Sanat
  • 13.09.2023 06:00
  • Giriş: 13.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 13.09.2023 08:37
Abone Olgoogle-news
‘Gılgamış’ ilk kez Türkiye’de
Fotoğraf: dasdas

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, bu hafta ‘Gılgamış’ı ilk kez İstanbullu izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 15 ve 16 Eylül akşamlarında DasDas’ta çok dilli sahnelenecek oyunda Daphne Agten ve Layla Önlen rol alıyor.

Mesut Arslan yönetmenliğindeki oyunda seyirciler mekanda oyuncuların peşi sıra dolaşıp hikâyeye eşlik ederken kimi zaman kendilerini oyuncularla birlikte sahnede bulacak. Oyunda ‘Gılgamış Destanı’, bir taraftan iki kadın oyuncu ile seyirciye aktarılırken, oyunda yer alan saydam iki kutu içindeki iki seyirci de aynı hikayeyi, bulundukları yerden tanık oldukları biçimiyle naklen kendi dinleyicilerine anlatıyor. 

DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyuracak.

Şehir Tiyatroları sezona "Bu Memleket Bizim"le başlıyor
BirGün'e Abone Ol