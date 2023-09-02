Girdiği markette bir kişiyi öldürmekten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde girdiği markette kasiyere saldıran ve arkadaşını korumaya çalışan market çalışanını bıçaklayarak ölümüne neden olan Y.C.T. isimli şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde alkollü olduğu belirtilen Y. C.T. bir zincir markete girdi. İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen Y.C.T. tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti.

O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan A.K., şüpheli tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı darbe sonrası yere düşen A.K., ayağa kalkarak saldırgandan kaçmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan Y.C.T., bir süre market içinde A.K'yi kovaladıktan sonra marketten çıkarak kaçtı. Ağır yaralanan A.K. hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten öldürme" suçundan bugün Büyükçekme adliyesine sevk edildi. Zanlı Y.C.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.