Giresun’a zehir, Ankara’ya kömür!

Giresun’u siyanürle zehirleyen Yıldızlar SSS Holding, Ankara’yı da kömüre boğacak. İklim krizi her geçen gün derinleşirken Yunus Emre Termik Santralı’na hammadde sağlayacak kömür ocağına onay verildi.

Gökay BAŞCAN

Tüm dünya iklim kriziyle mücadelede fosil yakıt tüketimini sonlandırmak için adımlar atarken ülkede peş peşe kömür maden ocaklarına onay veriliyor. Son olarak Yıldızlar SSS Holding, Yunus Emre Termik Santralı’na hammadde sağlamak amacıyla Ankara’da açmak istediği kömür ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Gölbaşı’nın Kırıklı Mahallesi’nde açılacak kömür ocağında, yılda 425 bin ton kömür çıkarılacak, 75 bin ton pasa (atık) meydana gelecek. Aynı holdingin Giresun’da bulunan madende yaşanan felaket sonucu zehirli kimyasallar etrafa saçılmıştı.

Başvuru, Yıldızlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız adına yapıldı. 1099,21 hektarlık ruhsata sahip Yıldız, 24,93 hektarlık alanda kömür faaliyeti yürütecek. 24 yıl ömür biçilen kömür ocağının ilk etapta 10 yıl çalıştırılması planlanıyor. Çıkarılan hammadde geçen yıl işçilerin haklarını alabilmek için açlık grevi başlattığı yine Yıldızlar Holding’e ait Yunus Emre Termik Santralı’na taşınacak.

Yıldızlar Holding kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Aralarında 3 S Madencilik, Eti Gümüş A.Ş., Nesko Madencilik, Yıldız Bakır gibi maden tekellerini barındıran, Sabahattin Yıldız’ın SSS Yıldızlar Holding’i AKP döneminin parlayan ‘yıldızlarından.’ 2010’da Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Sebahattin Yıldız’a, Meclis’te ‘üstün hizmet ödülü’ verildi. 2021’de Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait maden ocağında büyük bir felaket meydana geldi. Kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patladı. Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı'na kadar ulaştı. Köylülerin bahçelerine kadar ulaşan zehirli atıklar endişe yarattı. Bölge halkı, patlama sonrasında bahçelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Aynı yerde 2018’de de benzeri bir felaket yaşanmış, 8 milyon balık ölmüştü.

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KÖMÜRDEN ÇIKIŞ ÇAĞRISI

Her geçen gün seragazı emisyonları artan Türkiye, kömürden çıkışa dair takviminin olmaması nedeniyle eleştiriliyor. Son olarak ülkenin farklı illerinden ekoloji örgütleri, Meclis’i ziyaret ederek, mevcut kömürlü termik santralların 2030 yılına kadar kademeli olarak kapatılmasını talep eden ‘Kömürden Adil Çıkış: Hedef 2030’ bildirisini partilerle paylaştı. Partilerle yapılan görüşmelerde kömürün göçe neden olduğunu, kalanların ise kansere yakalandığı belirtildi.