Gişeyi yerinden oynatan bağımsızlar

Gişede milyonlarca hasılat yapan popüler filmleri tahtından eden festival filmleri, yer verdikleri insan hikâyeleriyle son yıllarda sinemaseverlerin favorisi haline gelmeye başladı. 2023 yılında Venedik, Toronto ve Telluride gibi prestijli film festivallerinde gösterilen en iyi yapımları The Hollywood Reporter bir araya getirdi. Listede dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivalin’de yapan Selman Nacar’ın Tereddüt Çizgisi de yer alıyor. İşte bu yılın en iyi 10 festival filmi…

- All of Us Strangers: Film, Londra’da bir gece tesadüfen gizemli komşusu Harry (Paul Mescal) ile karşılaşan Adam (Andrew Scott) adlı bir senaristin hikayesini anlatıyor.

- Maestro: Amerikalı bestekar Leonard Bernstein’in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan film, Venedik Film Festivali’ndeki gösteriminde 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

- Tereddüt Çizgisi: Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu alıyor.

- Poor Things: Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter’ı konu alıyor.

- American Symphony: Matthew Heineman‘ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, müzisyen Jon Baptiste’nin müzik yolculuğunu konu alıyor.

- The Boy and the Heron: Film, genç bir çocuğun psikolojik gelişimini konu alıyor.

- Dream Scenario: Paul Matthews’ın (Nicolas Cage) hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla altüst olur.

- Evil Does Not Exist: Tokyo yakınlarındaki Mizubiki Köyü’nde yaşayan Takumi ve kızı Hana’nın hayatı, evlerinin yakınına kamp alanı inşa etme planının ortaya çıkmasıyla değişir.

- His Three Daughters: Jake Davis eşinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında beş yaşındaki kızı Katie ile tek başına kalır ve aynı zamanda ani sinir patlamalarıyla boğuşmaktadır.

- Io Capitano: Seydou ve Moussa, Dakar’dan ayrılıp Avrupa’ya gitmeye karar veren kardeşlerdir ve ikili yolculuk boyunca bazı zorlukla karşı karşıya kalır.