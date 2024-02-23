Göçmen çocuklara ayrımcı ifadeler kullanan CHP'li aday özür diledi

Göçmen çocuklar hakkında ayrımcı ifadeler kullanan CHP'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin özür diledi. Kendisini eleştirenleri hedef alan Şahin, "Bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum" dedi.

Sokakta karşılaştığı göçmen çocuklar hakkında ayrımcı ifadeler kullanan Ankara’nın Mamak ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, özür diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin, "Bugün Mamak ilçemizde, sığınmacı meselesinin yarattığı sorunlara dikkat çekmeye çalışırken kullandığım ifadeler maksadını aşmıştır. 100 yıl boyunca her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdi olarak, böyle bir konuyla gündeme gelmek beni derinden üzmüştür" dedi.

Şahin, şöyle devam etti: "İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunarak hizmet ettiğim partimin göçmenlere değil göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur. Asla niyetim olmadığı halde, amacını aşan ifadelerim nedeniyle, başta oradaki evlatlarımız olmak üzere hassasiyet duyan herkese samimi özürlerimi iletiyorum."

Veli Gündüz Şahin, kendisini eleştirenleri de hedef alarak, "Beni yakından tanıyan herkesin, bu ifadelerin görüşlerim olmadığını bildiğine inanıyor, bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Basına ve Kamuoyuna; 100 yıl boyunca her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdi olarak, böyle bir konuyla gündeme gelmek beni derinden üzmüştür. pic.twitter.com/43gLTnbcF4 — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) February 23, 2024

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Mamak ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, sokakta karşılaştığı göçmen çocuklar hakkında ayrımcı ifadeler kullanmıştı.

Şahin, sokakta gördüğü çocukları göstererek yanındakilere, “Bunlar Iraklı değil mi?” diye sordu.

“Iraklı başkanım…” yanıtını alan Şahin, şu sözleri sarf etti: “Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Onun için, bana oy vermeyen insanlar bunu duysun. Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesin… Anladın mı; kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.”