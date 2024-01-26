Göçmen kuş rotasına RES

Zorlu Enerji, Tekirdağ’da tarım ve orman alanı içerisinde yer alan bölgeye RES kurmak istiyor. Yurttaşlar projeye tepki gösterirken TMMOB temsilcisi Polat, alanın göçmen kuşların rotasında olduğunu söyledi.

Uğur ŞAHİN

Yanlış yerlere inşa edilmek istenen rüzgar enerji santrallarına bir yenisi daha eklenmek isteniyor. Zorlu Enerji, Tekirdağ’ın Muratlı, Çorlu, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesi sınırlarında bulunan bölgeye, “Yeniçiftlik Rüzgâr Enerji Santralı (RES) ve Enerji Depolama Tesisi kurmayı planlıyor. Kanal İstanbul'un da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik’in hazırladığı ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 3 milyar 200 milyon TL değerindeki proje kapsamında yapılacak santralda, toplam 42 adet rüzgâr türbini yer alacak. Ancak RES kurulmak istenen bölge, hem orman alanı hem de Mera Kanunu’nda belirtilen alanlar içerisinde yer alıyor. Santralın 2026 yılının aralık ayından başlayarak yılsonuna kadar tam kapasite çalışması öngörülüyor.

ÇEVREYE ZARAR VERECEK

11 Ocak’ta ÇED süreci başlatılan projenin halkın katılımı toplantısı önceki gün Süleymanpaşa Köseilyas Köyü’nde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen toplantıda, yöre sakimleri projeye dair kimi itirazlarını dile getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Tekirdağ Sekreteri Cemal Polat da burada bir konuşma yaptı. Söz konusu alanın santral için uygun olmadığını dile getiren Polat, “RES’lerin orman ve tarım alanlarında yer almaması, yerleşim alanlarına yakın olmaması gerekiyor. Yol yapımı için orman alanları bozulmakta. Tarım alanlarına ve arıcılık üzerine de olumsuz etkileri var. Alternatif alanların belirlenmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Köseilyas Mahallesi Muhtarı Mahir Sadık “Biz burada köylü olarak bu projeyi istemiyoruz” derken bir yöre sakini de benzer görüşü dile getirdi.

Öte yandan Polat, TMMOB Tekirdağ İKK adına projeye dair dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne başvurdu. Müdürlüğe sunulan dilekçede, projenin vereceği olası zararlara dikkat çekildi. Hazırlanan ÇED raporunun mevzuata aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, şunlar kaydedildi: “Proje uygulama alanı ‘Büyükova Koruma’ alanı içerisinde yer alması tarımsal verimi olumsuz etkilemektedir. Metroloji mühendisi olmadan hazırlanan ÇED raporu mevzuata aykırıdır. Bölgede arıcılık faaliyetleri sonucu kalitesi yüksek bal elde edilmektedir. Yapılan araştırmalarda RES’lerin yoğunlaştığı bölgelerde bal arısı popülasyonunda önemli kayıplar yaşandığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanın göçmen kuşların göç rotaları üzerinde bulunması nedeniyle en az bir yıllık izleme yapılmadığı ve göçmen kuşların durumları ile ilgili bilgiler ile proje hazırlamada bir ornitoloğun görüşü bulunmamaktadır.”