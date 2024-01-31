Göçmen merkezleri anlaşmasına yargı onayı

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Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Arnavutluk ve İtalya hükümetleri arasında imzalanan göçmen anlaşmasını onayladı. Anlaşma çerçevesinde Roma hükümeti, Arnavutluk’un kuzeyinde iki göçmen merkezi inşa edecek. Akdeniz’den İtalyan’ya geçen göçmenlerin Arnavutluk’a götürülerek bu merkezlerde tutulmaları ve iltica başvurularının buralarda işleme konulması öngörülüyor.

Geçen yıl kasımda iki ülke liderleri tarafından imzalanan anlaşma, Arnavutluk’ta muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve anlaşmanın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belitilmişti. Muhalefetteki Demokrat Parti’den bir grup milletvekili, anlaşma meclise gelmeden kabul prosedürünü durdurmak amacıyla anlaşmayı anayasa mahkemesine taşımıştı. Göçmen anlaşması hakkındaki kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın “Arnavutluk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmediğine” ve “Göçmen Anlaşmasının uygulanacağı iki merkezde Arnavutluk yasalarına ilave olarak İtalyan yasalarının uygulanacağına” hükmetti. Anlaşmanın önümüzdeki süreçte Arnavutluk Parlamentosunda da onaylanması gerekiyor.