Göçmenler çatıştı, Bibi’ye gün doğdu

İsrail’de Eritreli göçmenlerin birbirleriyle ve polisle çatışması, Netanyahu’ya yaradı. Sağcı başbakan, göçmenlerin sınır dışı edilmesi için talimat verdi. Yargı reformu protestoları ise 35’inci haftada da sürdü.

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İsrail’deki göçmen meselesini ele almak üzere bakanlar komitesiyle yaptığı toplantıda konuşan Netanyahu, yaşananlarla “kımızı çizginin aşıldığını” belirterek “isyancılara karşı sert adımlar atılmasını” istedi. Olaylarda payı olanların derhal sınır dışı edilmesini isteyen Netanyahu, kuruldan Afrikalı göçmenlerin İsrail’den sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir plan hazırlamalarını talep etti.

TEL AVİV’DE ÇATIŞMA

Söz konusu olaylar, Tel Aviv’de cumartesi günü Eritre Büyükelçiliği’nin, ülkeyi diktatörlükle yöneten Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki’nin başa gelişinin 30’uncu yıldönümü etkinlikleri sebebiyle çıktı. Festivalin bir propaganda olduğunu savunan Eritreli muhalifler, büyükelçilik önünde gösteri düzenlemek istedi. Polisin verdiği bilgiye göre olaylarda 150’den fazla kişi yaralanırken bunların üçte birinin polis memuru olduğu, ayrıca 39 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi. İsrail polisi, "yasa dışı" olarak tanımladığı protestodaki Eritreli kalabalığa gaz bombası, tazyikli su, cop ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etti.

İsrail İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Göç İdaresi'nin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor. İsrail bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

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YARGI REFORMU PROTESTOLARI 35. HAFTADA

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı reformuna karşı protestolar 35’inci haftada da sürdü. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 35. haftasında başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlardaydı. On binlerce İsrailli Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplandı. Polis ise gösterilerin başlamasının ardından Tel Aviv'deki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı. Hayfa ve Hadera şehirleri ile Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un evinin önünde toplanan binlerce kişi de yargı düzenlemelerini protesto etti.