İsrail’de 54 yedek polis daha “yargı reformuna” karşı gönüllü hizmetlerini dondurdu

İsrail’de 54 yedek polis daha hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak gönüllü hizmetlerini askıya aldı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin planladığı ve yargının yürütme üzerindeki denetimini sınırlandırmayı amaçlayan yargı düzenlemesine tepkiler dinmiyor.

Ülke çapında 30 haftayı geride bırakan kitlesel protestoların yanı sıra meslek kuruluşlarının grev ilanları ve yedek güvenlik güçlerinin gönüllü hizmetini bırakması gibi protestolara bir yenisi daha eklendi.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gönüllülük hizmetlerini askıya almak için yedek polislerden kendilerine 54 dilekçe geldiğini” kaydetti.

Açıklamada, İsrail Polis Teşkilatı'nda 24 bin 600 gönüllünün hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

The Times of Israel haber sitesi de yedek polislerin gönüllü hizmetlerini askıya almaları kararının hükümetin yargı düzenlemesine tepki olduğunu kaydetti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da Teşkilatın yaklaşık 1000 gönüllüyü, yargı düzenlemesine karşı protestolara katıldıkları için kurumdan ihraç etmeyi planladığını aktardı.