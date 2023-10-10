Gökhan Günaydın: Cemal Canpolat, değişimcilerin adayı olmak istedi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, pazar günü yapılan İstanbul İl Kongresi'nde aday olarak yarışan ve genel merkez tarafından desteklendiği belirtilen Cemal Canpolat'ın, 'değişimcilerin' adayı olarak gösterilme talebinde bulunduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, pazar günü yapılan İstanbul İl Kongresi'nde aday olarak yarışan, genel merkez tarafından desteklendiği belirtilen ve konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Cemal Canpolat'ın, kongre sürecinde 'değişimcilerin' adayı olma talebinde bulunduğunu söyledi.

KRT TV'ye konuşan Günaydın, kongre sürecinde Canpolat ile İmamoğlu'nun çok kez görüştüğünü ifade etti. Günaydın, "Cemal Bey, Ekrem Bey ve onu destekleyen arkadaşlar tarafından il başkanı adayı gösterilme talebinde bulundu" dedi. Bunun bilinmeyen bir şey olmadığını da vurgulayan Gökhan Günaydın, Canpolat'ın konuşmasında dile getirdiği hususlar için "Haklı olduğu yanlar da vardır ama 10 kez yaptığı görüşmede İmamoğlu'na bu görüşlerini dile getirmiş midir?" diye sordu.

"KONUŞMAYI KONGRE HEYECANIYLA YAPMIŞTIR"

Günaydın, Canpolat'ın kongrede yaptığı konuşmaya ilişkin ise şunları söyledi:

"O konuşmayı ben yapmış olsaydım, o konuşmaya atıf yaparak Tevfik Göksu tweet atsaydı ben kendi adıma çok üzülürdüm. Cemal Canpolat bu konularda duyarlılığı olan bir insandır. Kongre heyecanıyla yapmıştır bu konuşmayı. Biz, 2024 Mart’ında İstanbul için yarışacak adayımızı güçlendirmek amacıyla da kongre yapıyoruz."

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenmişti. Gergin geçen kurultay sonucunda değişimci çizginin adayı olan Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı olurken Cemal Canpolat 310 oy almıştı.