Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kimdir?

38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı adayı olan Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Birçok kişi tarafından Özgür Çelik'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Özgür Çelik kimdir? Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

BirBilgi 09.10.2023 10:20 Giriş: 09.10.2023 10:20

Güncelleme: 09.10.2023 10:32 Kaynak: Haber Merkezi

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