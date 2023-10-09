Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kimdir?
38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı adayı olan Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Birçok kişi tarafından Özgür Çelik'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Özgür Çelik kimdir? Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi.
20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.
İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı.
İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.
2015-2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanı seçildi.
22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.
Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.
2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.
Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyehat etmekten hoşlanan Çelik, 8 Ekim 2023'te gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanı seçildi.
Kongrede il başkanlığı için Cemal Canpolat ile yarışan 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Canpolat ise 310 oy aldı.