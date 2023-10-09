İmamoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ederek, "Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız."