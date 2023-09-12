Gökhan Zan'dan bağış organizasyonu açıklaması

Eski futbolcu Gökhan Zan, depremzedeler için oynanan maçta toplanan bağışların Hatay halkı yerine Hatayspor'a verileceğini açıkladı. Zan bu gerekçe ile EURO 2008'de mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler için gerçekleştirdiği organizasyonda yer almadığını söyledi.

İYİ Parti'den Hatay 2'inci sıra milletvekili adayı gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeler için oynanan maça ve bağışlara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Zan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler için yeniden karşı karşıya geldiği yardım maçında toplanan bağışların Hatay halkı yerine Hatayspor'a verilecek olmasına tepki gösterdi.

Zan, toplanan bağışların Hatay halkı yerine Hatayspor ile paylaşılacak olmasından dolayı organizasyona katılmadığını aktardı.

Gökhan Zan "Toplanan bağışların Hatayspor ve Hatayspor alt yapısına verileceği söylenmesi üzerine bir tarafta milyon eurolarla transfer yapan, oyuncu satışı ve sponsorluklarla küllerinden yeniden doğmuş olan Hatayspor, diğer tarafta açlık, sefalet ve evsizlikle mücadele eden halk! Organizatörlere toplanacak paranın yoklukla mücadele eden Hatay halkı yerine Hatayspor'a verilecek olması nedeniyle organizasyona katılmayacağımı ilettim" ifadelerini kullandı.

"BİR TARAFTA HATAYSPOR, DİĞER TARAFTA HALK"

Zan sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Felaketin üzerinden 7 ay geçti. Bu süre içinde gerek sosyal medyada gerekse ulusal medyada çoğu zaman da sahada elimden geldiği kadar şehrimin ve ülkemin yanında olmaya, çaresiz insanların sesi olup çözüm yolları bulmaya çalıştım.Zorlu süreçte bölge insanı için verilen yardım sözlerinin kişi ve kurumlarca karşılanmadığına şahit oldum. Bu nedenle yardım organizasyonları ile ilgili ciddi bir güven sorunu yaşamaktayım. Geçtiğimiz günlerde organizatörler beni arayarak, Euro 2008 turnuvasında oynadığımız İsviçre-Türkiye maçının o dönemki kadroları ile yeniden yaşatılacağını, oynanacak gösteri maçından elde edilecek gelirin depremzedeler adı altında yapılan organizasyonun toplanan bağışların Hatayspor ve Hatayspor alt yapısına verileceği söylenmesi üzerine bir tarafta milyon Eurolarla transfer yapan, oyuncu satışı ve sponsorluklarla küllerinden yeniden doğmuş olan Hatayspor, diğer tarafta açlık, sefalet ve evsizlikle mücadele eden halk! Organizatörlere toplanacak paranın yoklukla mücadele eden Hatay halkı yerine Hatayspor'a verilecek olması nedeniyle organizasyona katılmayacağımı ilettim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

"TEKLİFİM KABUL GÖRMEDİ"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Zan, şunları söyledi:

“Organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a bir şartla kabul edebileceğimi iletmiştim. Toplanacak yardımların tamamının yoklukla mücadele eden Hatay halkına bizzat gözlerimle görerek yapılması durumunda kabul edebileceğimi ifade etmiştim. Fakat teklifim kabul görmedi."