Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'ın "Top oynamakla olmuyor" sözlerine yanıt

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan, CHP'den yeniden Hatay adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş'ın kendisini hedef alan "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" sözlerine yanıt verdi.

CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün kentte bir miting düzenledi.

Savaş, mitingde yaptığı konuşmada Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay adayı Gökhan Zan’a üstü kapalı bir göndermede bulundu.

Savaş, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞLIYORUZ"

Lütfü Savaş'ın açıklamaları sosyal medyanın da gündem konusu olurken; Gökhan Zan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Savaş'ın sözlerine yanıt verdi:

"Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri 'fedakarlığa hazırım' dedim. Onlar hazır değilmiş. Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım. Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum. Depremzedeler 31 Mart'ta AKP adayı ile AKP zihniyetindeki aday arasında seçim yapmaya mecbur kalmayacağı için mutluyum. Enkazdan kimlerin elini tutarak çıktıysak, Hatay'ı onlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Son söz Hatay'ın. Haydi başlıyoruz!"

Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri "fedakarlığa hazırım" dedim. Onlar hazır değilmiş. Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini… pic.twitter.com/VZKtXFiJoN

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CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün miting düzenlemişti.

Savaş, buradaki açıklamasında, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli" ifadelerini kullanmıştı.

"Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar" ifadesini kullanan Savaş, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek. Ama en çok yürek gerek, yürek" diye konuşmuştu.

Lütfü Savaş, açıklamasında, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı Gökhan Zan'a da göndermede bulunarak şunları söylemişti:

"Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor. Bu güven sizin hayat felsefenizle oluyor."