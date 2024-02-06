Gökhan Zan Hatay'da isyan etti: 3 gün terk ettiniz bizi ölüme

Eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay'da katıldığı anma töreninde iktidar temsilcilerine tepki gösterdi. Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme" diyerek isyan etti.

Eski futbolcu ve İYİ Parti'den mayıs ayında milletvekili olan Gökhan Zan, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin yıl dönümünde memleketi Hatay'da katıldığı anma töreninde iktidar yetkililerine tepki gösterdi.

Gazeteci Mahir Bağış'ın aktardığına göre, resmi anma törenine katılan iktidar yetkililerine tepki gösteren eski milli futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" diye bağırdı.