Gökhan Zan'ın adaylığını geri çeken TİP'in Hatay kararı belli oldu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın destekleme kararını geri çeken TİP'in Emek ve Özgürlük İttifakı’na bir çağrı yapılacağı ve 2 adaydan hangisinin destekleneceğinin ise seçmenin tercihine bırakılacağı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çeken Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçim kararını açıkladı.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, TİP Parti Meclisi (PM) dün Hatay için kararını belirlemek üzere toplandı.

PM'de yürütülen tartışmalar doğrultusunda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adaylarından birinin desteklenmesi yönünde eğilim oluştu.

Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden hem Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin ‘DEM Parti hem de Emek Partisi’nin (EMEP) adayı mevcut. DEM Parti’den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Perihan Pakize Sinemillioğu iken EMEP Partisi’nin adayı ise Halil İmrek seçime giriyor.

TERCİH SEÇMENİN

TİP PM toplantısının ardından Emek ve Özgürlük İttifakı’na bir çağrı yapılacağı ve iki adaydan hangisinin destekleneceği konusunun ise seçmenin tercihine bırakılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

TİP, 17 Mart'ta bir açıklama yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuş, yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" ifadelerine yer verilmişti. TİP, Zan'ın 'çıkar ilişkilerine girdiğini' iddia etmişti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise "Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum" demişti. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtmişti.

Daha sonra Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Yayımlanan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.