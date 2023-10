Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi'nden Eyüpsultan Belediyesi'nin önünde eylem

Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “rezerv alan” ilan etmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İBB'nin açtığı davadan çıkan iptal kararına uymayan Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi tarafından protesto edildi. Açıklamada Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e Kemerköy'deki inşaat ruhsatını iptal etmesi yönünde çağrı yapıldı.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davadan iptal kararı çıkmasına rağmen Kemerköy'de yeşil alan talanını sürdüren Eyüpsultan Belediyesi'ni protesto etti.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi sözcüsü Gülseren Onanç, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi Başkan Deniz Köken’e seslendi..

Onanç, "İBB’nin de mahkeme kararının uygulanması için resmi talebi var. Dolayısıyla ruhsatın iptali, inşaatın durdurulmasına ilişkin her türlü prosedür ellerinde vardır. Ellerinde her türlü güç vardır. En önemlisi idare mahkemesi kararıdır. Buna istinaden biz Sayın Deniz Köken’den, bu karara uymasını, bu inşaat ruhsatını iptal etmesini ve bir an önce gelip inşaatları durdurmasını talep ediyoruz ” dedi.

İBB’nin, Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “rezerv alan” ilan etmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava 6 Ekim günü sonuçlandı.

Kararda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plan yetkisi iptal edildi. Kararda ayrıca, uygulamaya konulan imar planının hem hukuk hem de çevre açısından kamu yararı olmadığı, geri dönülmez zarar verdiği belirtildi.

Böylece Kemerköy’deki aynı zamanda Avrupa Yakası’nın en büyük deprem toplanma alanı da olan arazideki tartışmalı inşaatlar kaçak konumuna düştü. İnşaatların ruhsatlarının iptal edilerek mühürlenmesi gerekirken Eyüpsultan Belediyesi, İBB’nin yazılı uyarısına rağmen gereğini yapmadı. İBB daha önce de bu inşaatların silüet izni olmadığı gerekçesi ile durdurulmasını istemiş ancak Eyüpsultan Belediyesi bu talebe olumlu karşılık vermemişti.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi üyeleri de bugün İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’nin önünde toplanarak, yargı kararına uyulmaması protesto etti.

“MAHKEME BURADAKİ BÜTÜN SÜRECİN HUKUKSUZLUĞUNA KARAR VERDİ”

Girişimin sözcüsü Gülseren Onanç, grup adına açıklama yaptı. Onanç, “İdare Mahkemesi kamu menfaatinin yanında yer alarak insanın ve çevrenin haklarını gözeterek bir karar verdi. İBB’nin açtığı dava sonucunda 6. İdare Mahkemesi yeşil alanlarınızı yapılaşmaya, betonlaşmaya açan ‘rezerv yapı alanı’ hüllesini bozdu. ‘Bu alanların rezerv alan olarak ayrılması bilimsel olarak mümkün değildir’ diyerek buradaki bütün sürecin hukuksuzluğuna karar verdi. Su baskını ve taşkın riskini de vurgulayan karar aynı zamanda ‘Olası çevre felaketlerine yol açacağı için de bu inşaatların durması gerekir’ dedi” ifadelerini kullandı.

"BU ÖNEMLİ BİR KAMUSAL KARARDIR"

Onanç, şunları söyledi

"İstanbul 6. İdare Mahkemesi bizim bir yıldır Kemerköy’de yapılan bu yapılanmaya ilişkin dedi ki ‘İBB’nin açtığı rezerv yapı alanı iptali davasına ilişkin bu alan bilimsel olarak rezerv yapı alanı olmaya müsait değildir’ dedi, nokta. Ayrıca şunu ekledi çok önemli gerekçeler göstererek 'O yapılaşma devam ettiği sürece o bölgede sel baskını vardır' dedi. Dolayısıyla çevresel nedenlerden dolayı da bu inşaatın artık devam etmesi mümkün değildir. Bu önemli bir kamusal karardır.

"İDARE MAHKEMESİ KARARLARI UYGULANMAK ZORUNDADIR"

Bu karar alındıktan sonra idare mahkemesi kararları kesindir, hemen uygulanmak zorundadır. Kimler tarafından bugün önünde bulunduğumuz Eyüpsultan Belediyesi tarafından. Neden? Çünkü oradaki inşaatın ruhsatını Eyüpsultan Belediyesi Başkanlığı verdi. Oranın İmar Müdürlüğü verdi. Bu karardan sonra hemen yapılması gereken şey Eyüpsultan Belediyesi'nin gelip bu ruhsatı iptal etmesidir.

"BAŞKAN BİZLERLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ"

Bugün biz buraya Eyüpsultan Belediyes'inin idare mahkeme kararına uygun olarak, bu kararın gereği olarak gelip oradaki ruhsatı iptal etmesini talep etmek için buradayız. Bunun için kendilerine bir dilekçe yolladık. Bugünde bu açıklamayı yapacağımızı Sayın başkana ilettik dedik ki 'Biz isterseniz size uğrayalım ve size de iletelim ve siz de bize bundan sonra atacağız adımları bize söyleyin ki basın ile paylaşalım. Eğer siz zaten bu kararı uygulama gibi bir kararda adım atacaksanız bunu da basında paylaşırız. Bu süreci birlikte götürürüz.' Bu süreçte CHP Belediye Meclisi üyeleri bizlere çok destek oldu. Kendileri kanalı ile başkana bunları ilettik. Ama başkan kısa da olsa bir şekilde bizlerle görüşmeyi kabul etmedi.

BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN’E ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu iptal kararının bir an önce uygulanması yönünde de Eyüpsultan Belediyesi'ne yazısını dün itibariyle gönderdi. Biz kendisine gittiklerini biliyoruz, bizim elimizde de var bu karar. Dolayısıyla ruhsatın iptali, inşaatın durdurulmasına ilişkin her türlü prosedür ellerinde vardır. Yani 'Bu olmadı, bu gelmedi, yazı yoktu' gibi herhangi bir neden oluşturabilecek gerekçe yok ellerinde. Şu anda her şey, inşaatın ruhsatının iptali için gereklidir, yeterlidir. Ellerinde her türlü güç vardır. En önemlisi idare Mahkemesi kararıdır. Buna istinaden biz Sayın Deniz Köken’den, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı'ndan Göktürk halkını temsilcileri olarak bu karara uymasını, bu inşaat ruhsatını iptal etmesini ve bir an önce gelip inşaatları durdurmasını talep ediyoruz."