Göktürk Yeşil Kalsın Gönüllüleri'nden Kemerköy tepkisi: "Mahkeme kararını uygulayın"

Göktürk Yeşil Kalsın Gönüllüleri, Kemerköy’deki inşaatın mahkeme kararına rağmen durdurulmadığını belirterek, belediyeye kaçak inşaata müdahale etme çağrısı yaptı. Kemerköy Sitesi önünde bir araya gelen Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Gönüllüleri istinaf mahkemesinin iptal kararını onaylaması gerektiğine dikkat çekti.

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “rezerv alan” ilan etmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davadan iptal kararı çıkmasına rağmen inşaatların sürmesi tepki çekti.

Bölge halkı, "Kaçak inşaatları durdurun, mahkeme kararını uygulayın" çağrısı yaptı.

Kemerköy Sitesi önünde bir araya gelen Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Gönüllüleri (GYKG), mahkeme kararının uygulanmamasını protesto etti.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Gönüllüleri Sözcüsü Gülseren Onanç, Mahkeme aldığı bu karar ile bu inşaatların kaçak olduğunu tescilledi. Artık kaçak statüsündeki bu inşaatlardan ev alanlar mağdur, satanlarsa suçlu olacaktır. Gerekçeli karar hem hukuk hem çevre açısından buranın rezerv alan olamayacağını ortaya koymuştur" dedi.

"İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARI ONAYLAMASINI BEKLİYORUZ"

Bu süreçte birlikte mücadele edilerek hukukun verdiği kararın altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Onanç “Kemerköy’de gelişen ve bir hukuksuzluklar zincirine dönüşen bu sürecin ilk halkası bakanlık tarafından verilen rezerv yapı alanı kararıdır. Bakanlık tarafından verilen bu ilk kararın iptal edilmesi bu karara bağlı olarak gelişen süreçlerin de iptali anlamına gelmektedir. Bu nedenle istinaf mahkemesinin de bu kararı onaylamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi'ni göreve çağıran ve birinci dereceden sorumlu olarak ruhsatı iptal etmesi gerektiğini belirten Onanç, “Eyüpsultan Belediyesi bu kaçak inşaatı mühürlemeli ve bunun sürecine de bir an önce başlatmalıdır" dedi.