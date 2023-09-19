Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Şafak Mahallesi'nde Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, dükkan ve içinde bulunan 3 otomobilde hasar oluştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Esnaf Odası Başkanı İsa Albut, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Sarıçiçek, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı, iş yeri sahibine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.