Goldman Sachs'tan faiz indirimi uyarısı

Goldman Sachs stratejistleri, Fed’in gelecek yıl faiz indireceği beklentilerine karşı opsiyon önerdi. Yayımlanan notta stratejistler, faiz indirimi beklentilerine karşı Haziran 2024 vadeli SOFR 95,25 alım opsiyonunda satış önerisinde bulundu.

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indireceği beklentilerine karşı opsiyon önerdi.

Aralarında Praveen Korapaty’nin de olduğu banka stratejistleri yayımladıkları notta finansal piyasaların Fed’in hangi boyutta faiz indireceği konusunda aşırı iyimser olduğunu belirtti.

2024'TE ÇEYREK PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Piyasalarda önümüzdeki 12 ayda Fed’den 1,25 yüzde puan faiz indirimi fiyatlanırken Goldman Sachs’ın baz senaryosu 2024’te sadece çeyrek puanlık faiz indirimi öngörüyor.

Stratejistlere göre piyasa fiyatlaması ABD ekonomisinin gerilemenin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Notta "Piyasalar somut resesyon ihtimalini dahil etmeden makul bir fiyatlamanın limitlerine yaklaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Stratejistler faiz indirimi beklentilerine karşı Haziran 2024 vadeli SOFR 95,25 alım opsiyonunda satış önerdi. Goldman’ın önerdiği opsiyonun vadesi 14 Haziran’da, yani Fed toplantısından iki gün sonra doluyor.

Kaynak: ekonomim.com