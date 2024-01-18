Goldman’dan borçlanma uyarısı

Goldman Sachs’a göre merkez bankalarının bilanço küçültmesi tahvil getirilerinde orta vadede yükselişe yol açacak.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs’a göre gelişmiş ülkelerde kamunun tahvil ihraçları yoluyla artan borçlanması ve merkez bankalarının bilanço küçültmesi tahvil getirilerinde orta vadede yükselişe yol açacak.

Japonya dışındaki gelişmiş ülke tahvil piyasasını inceleyen Goldman Sachs analistleri kamu borcunun GSYH’ye oranında yaşanacak bir yüzde puanlık artışın orta vadede tahvil getirilerinde en az iki baz puan artışa yol açacağı sonucuna vardı.

Goldman Sachs analisti Bill Zu yayımladığı notta "Bütçe açıkları ve kamu tahvil ihraçları önemli gelişmiş ülke ekonomilerinde bu yıl ve ötesinde yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek. ABD’de orta vadeli tahvil getirilerinin önümüzdeki 10 yılda 55-65 baz puan civarı yükselmesi söz konusu olacak" değerlendirmesini yaptı.

Küresel tahvil piyasasında aşırı arz sorunsalı Eylül ve Ekim 2023’te tahvillerde görülen büyük satış dalgasının gerekçeleri arasında gösteriliyordu. Hükümetlerin bütçe açıklarını finanse etmek için gerçekleştirdiği ihraçlar merkez bankalarının bilanço küçültmeye çalıştığı, bir başka deyişle devlet tahvillerini alarak kamu açıklarını finanse etmediği bir döneme denk geliyor.

Kaynak: BloombergHT