Gönderdiği SMS’ler için özür diledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan paylaştığı bir video ile seçim kampanyası hakkında konuştu.

Eşi ile birlikte kamera karşısına geçen Babacan, seçim kampanyasının "mütevazi bir bütçe" ile yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti: "Mesajlarım eğer bir rahatsızlık verdiyse, kusura bakmayın. Şunu da söyleyeyim, ‘Bu mesajlar seçimlerden sonra da gelmeye devam edecek mi?’ diye soran çok vatandaşımız var. 1 Nisan’da bir sonraki seçimlerle ilgili kampanyamızı başlatıyoruz."