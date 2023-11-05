Google, dövizi yine düşürdü: Dolar 24, avro 25 TL

Tarihi zirveleri yaşayan dolar ve euronun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da Google'ın arama kısmında düşüş yaşadığı görüldü. Google'da yaşanan olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kasım ayının ilk haftasında da dalgalı seyrini sürdüren dolar ve euro, tarihi zirveleri zorlamaya devam ederken dövizi Google'dan takip edenler yine şaşkına döndü.

Haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuruyla 30 lira üzerinde seyreden avro için Google'da arama yapan kullanıcılar doların 24,05'e avronun ise 25 lira bandına düştüğünü gördü.

DOLAR 4 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

AVRO GOOGLE'DA 25 TL SEVİYESİNDE

Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında ise son kapanış fiyatının altında 25 lira bandında yer aldığı görüldü.

GEÇEN HAFTA DA OLMUŞTU

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken döviz kurunun 2 haftadır Google tarafından neden 'düşük' gösterildiği ise çözümlenemedi. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.