Görevden alınan bürokratlar, lojmanlarda oturmaya devam ediyor!

TCDD’nin son 6 yılda 6 defa genel müdürü değiştirildi. "Görevden alınan bürokrat iş yerine gelmeden özlük hakları devam ediyor" diyen BTS Temsilcisi İsmail Özdemir, "Ayrıca birçoğu lojmanlarda ikamet ediyor. Bürokrat değişikliği ile yüzlerce kişi atıl bir yığılma oluşturmuş halde" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’ne Veysi Kurt'u atadı. Böylece, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınana Veysi Kurt, Erdoğan’ın kararıyla eski görevine getirilmiş oldu.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) Temsilcisi İsmail Özdemir ise son 6 yılda TCDD’nin 6 defa genel müdürünün değiştirildiğini vurguladı.

"İŞ YERİNE GELMEDEN ÖZLĞK HAKLARI DEVAM EDİYOR"

"Geçtiğimiz yıllarda 10 gün süre ile görevde kalan genel müdür olmuştu" diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet yönetiminde görevlerin devamlılığı esas olmasına rağmen sık sık değişen bürokrat değişikliği verimlilikten ziyade artık kurumsal zarara yol açan sebeplerden biri haline de geldi. Görevden alınan bürokrat iş yerine gelmeden özlük hakları devam etmekte. Birçoğu lojmanlarda ikamet etmektedir. TCDD'de ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'de genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve yardımcıları, şube müdürleri ve yardımcıları ve hatta şeflere kadar bürokrat değişikliği ile yüzlerce kişi atıl bir yığılma oluşturmuş haldedir."

"Sendika olarak; kamusal ve toplumsal bir savurganlığa sebep olan bu durumu her zaman dile getirerek soruyoruz" diyen Özdemir şu soruları sıraladı:

• Bu kadar sık bürokrat değişikliği ile ne amaç edinilmektedir?

• Bir öncekilerin görevden alınmalarındaki gerekçeler nelerdir?

Özdemir, "Hukukun üstünlüğünde, şeffaf ve zarara yol açmadan, talana, tasfiyeye yer vermeden, ayrımcılık yapmadan, kamusal yönetim ve anlayışla kurumların yönetilmesi için sendikal mücadelemiz sürecektir..." diye konuştu.