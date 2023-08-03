'Görevi kötüye kullanmak' suçundan ceza almıştı: MHP'li başkanın infazı durduruldu

MHP'li Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkındaki hapis cezası ve 'kamu hizmetlerinden yasaklılık' kararının infazı durduruldu. Mahkeme heyeti, esas heyetin adli tatilde olması ve esasa ilişkin kararın adli tatil sonrasına kalma zorunluluğunu göz önünde bulundurup, Filik hakkındaki infaz kararını durdurdu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkında Yumurtalık Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ve 'kamu hizmetlerinden yasaklılık' kararı istinaf mahkemesine taşındı.

İstinaf Mahkemesi kararı yerinde buldu ancak sanık avukatının başvurusu üzerine adli tatil sonuna kadar infazın durdurulmasına karar verildi.

Yumurtalık ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkında 12 Mayıs'ta 'görevi kötüye kullanma' suçundan 'kamu hizmetlerinden yasaklılık' kararı verildi.

Başkan Filik, kararı üst mahkemeye taşıdı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Haziran'da kararı görüştü. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda isabetsizlik bulunmadığını belirtip, itirazı reddetti. Sanık avukatı, 18 Temmuz'da bu kararı 'görevi kötüye kullanma' suçu değil, 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçu olduğuna ilişkin itirazda bulundu.

Yeniden toplanan mahkeme heyeti, esas heyetin adli tatilde olması ve esasa ilişkin kararın adli tatil sonrasına kalma zorunluluğunu göz önünde bulundurup, başkan hakkındaki infaz kararını durdurdu.

Türkeş Filik, yaptığı yazılı açıklamada, kararın çalışma azim ve kararlılığını bir nebze olsun azaltmayacağını belirterek, "Aksine hizmet için bizi kamçılayacaktır. Çünkü Türk adaletine ve adalet sistemine güvenimiz tamdır. Ben ve ekip arkadaşlarım ilçemize hizmet için yaptığımız her iş ve işlemi mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kamu yararını gözeterek yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.