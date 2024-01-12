Görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Murat Sevinç, fakültesine geri döndü

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edildikten yaklaşık 7 sene sonra görevine iade edilen Murat Sevinç, bugün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (SBF) döndü.

Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 7 Şubat 2017'de KHK ile görevinden ihraç edilen Murat Sevinç, yaklaşık 30 sene bünyesinde yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geri döndü.

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından karşılanan Murat Sevinç, hakkında 22. İdare Mahkemesi geçen ay göreve iade kararı vermişti.

Murat Sevinç hocamız görevine başladı✌️Tüm hocalarımız dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz!#Geridönüyoruz pic.twitter.com/nPuEgWkPcI — Eğitim Sen Ankara 5 (@ankara5nolu) January 12, 2024

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 7 Şubat 2017'de Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Murat Sevinç, 13 Aralık'ta görevine iade edilmişti.